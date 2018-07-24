В Белореченске суд передал в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы» 

В Белореченском районе по требованию прокуратуры суд принял решение об истребовании недвижимого имущества у экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». В собственность государства был передан объект капитального строительства площадью свыше 200 кв. метров, который использовался для проведения религиозных собраний и богослужений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы г. Белореченска» была ликвидирована на основании решения Верховного суда РФ. Согласно закону, ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, должно перейти в собственность Российской Федерации. В то же время в ходе прокурорской проверки было установлено, что белореченская организация пожертвовала недвижимость религиозному объединению «Свидетелей Иеговы», расположенному в Финляндии.
По данному факту межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку безвозмездной передачи имущества недействительной. Суд это требование удовлетворил в полном объеме.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее передачи в собственность Российской Федерации недвижимого имущества «Свидетели Иеговы „Адлер“ добилась прокуратура Сочи.
В Анапе в собственность РФ по решению суда передали принадлежащий местному отделению „Свидетелей Иеговы“ жилой дом общей площадью 150,4 кв. метров и земельный участок в 1,2 тыс. кв. метров.