Ещё
В Белореченске суд передал в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

В Белореченске суд передал в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы» 

Деловая газета. Юг 37 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Белореченском районе по требованию прокуратуры суд принял решение об истребовании недвижимого имущества у экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». В собственность государства был передан объект капитального строительства площадью свыше 200 кв. метров, который использовался для проведения религиозных собраний и богослужений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы г. Белореченска» была ликвидирована на основании решения Верховного суда РФ. Согласно закону, ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, должно перейти в собственность Российской Федерации. В то же время в ходе прокурорской проверки было установлено, что белореченская организация пожертвовала недвижимость религиозному объединению «Свидетелей Иеговы», расположенному в Финляндии.
По данному факту межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку безвозмездной передачи имущества недействительной. Суд это требование удовлетворил в полном объеме.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее передачи в собственность Российской Федерации недвижимого имущества «Свидетели Иеговы „Адлер“ добилась прокуратура Сочи.
В Анапе в собственность РФ по решению суда передали принадлежащий местному отделению „Свидетелей Иеговы“ жилой дом общей площадью 150,4 кв. метров и земельный участок в 1,2 тыс. кв. метров.
Деловая газета. Юг: последние новости
В Анапе передали в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы» На Кубани задолженность по налогам и страховым взносам в I полугодии сократилась на 7% Министерство труда и соцразвития Кубани возглавил Константин Федоренко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет104
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками66
Россиян лишат желания иметь валюту36
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий161
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение