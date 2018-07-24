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«Дом на Блюхера» аккредитован «Всероссийским Банком Развития Регионов»
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«Дом на Блюхера» аккредитован «Всероссийским Банком Развития Регионов» 

АСН-Инфо 42 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Калининском районе Петербурга рядом с метро «Лесная».
Приобрести квартиру в ЖК «Дом на Блюхера» в ипотеку от АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» можно при внесении первоначального взноса от 10% (для зарплатных клиентов банка) или от 15% (для остальных заемщиков). Кредит предоставляется на срок до 30 лет, сумма кредита — от 500 тыс. до 30 млн рублей.
Для госслужащих действует специальная ставка 9,2% годовых. Более подробные условия приобретения квартиры в ЖК «Дом на Блюхера» можно уточнить в отделе ипотечного кредитования застройщика.
Жилой комплекс «Дом на Блюхера» — это 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации — от студий до четырехкомнатных. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.
Жилой комплекс строится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга — Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет превосходную транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.
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