Из горящей квартиры на проспекте Славы спасли мужчину

Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе, на Проспекте Славы, дом 55поступило на пульт дежурного утром 24 июля, сообщает «Мойка, 78».

Огонь охватил обстановку в кухне общей площадью в десять квадратных метров.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пожарные выехали на место ЧП, через час пожар был потушен.

Во время тушения пожарные провели спасательную операцию и вывели из горящей квартиры хозяина помещения.

Мужчина надышался угарным газом, его откачали в машине реанимации.

К тушению пожара было привлечено 12 спасателей.