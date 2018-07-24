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Из горящей квартиры на проспекте Славы спасли мужчину
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Из горящей квартиры на проспекте Славы спасли мужчину 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе, на Проспекте Славы, дом 55поступило на пульт дежурного утром 24 июля, сообщает «Мойка, 78».
Огонь охватил обстановку в кухне общей площадью в десять квадратных метров.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Пожарные выехали на место ЧП, через час пожар был потушен.
Во время тушения пожарные провели спасательную операцию и вывели из горящей квартиры хозяина помещения.
Мужчина надышался угарным газом, его откачали в машине реанимации.
К тушению пожара было привлечено 12 спасателей.
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