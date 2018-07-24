«Сосновский район купил общежитие сам у себя»

87 бомжей в Рощино

У общежития в поселке Рощино, когда-то принадлежавшего ЗАО «Равис» (известная и сегодня птицефабрика — прим. «ФедералПресс» ), трудная судьба. В 1992 году пятиэтажное здание было передано в собственность правительства Челябинской области , но деньги на его обслуживание, по данным депутата рощинского сельсовета Татьяны Дегтяревой, ни разу не выделялись или не доходили до адресата. Дом ветшал, и в 2001 году, после получения заключения главного санитарного врача района, глава Сосновского района Владимир Котов распорядился об отселении жильцов «до начала ремонтных работ и на период капитального ремонта». Дом признали аварийным. Жильцам пообещали, что после проведения ремонта они смогут вернуться в свои комнаты или даже получить новое жилье по правилам расселения из аварийных домов.

«Всех их расселили по разным нежилым помещениям — в подсобку врачебной амбулатории, подвалы мастерской ЖКХ, пустующую комнату в школе», — рассказала «ФедералПресс» Татьяна Дегтярева.

Те прописанные в здании рощинцы, которые не потянули аренду квартир и не смогли получить новую квартиру по социальным программам, фактически бомжевали, продолжая обитать в подсобках. На начало 2016 года таких оставалось 87 человек.

Общежитие до начала реконструкции

Между тем сама общага в 2007 году была передана из государственной в муниципальную собственность, но ситуация с ремонтом так и не сдвинулась с мертвой точки. Дегтярева считает, что начало замеченному ею преступлению положено именно тогда: согласно акту приемки муниципальное образование приняло от областных властей здание общей площадью 3,748 тысячи квадратных метров. Однако уже в 2008 году был составлен технический паспорт здания, из которого следует, что его площадь — только 1033 «квадрата»: при кадастровых работах была учтена лишь площадь земли, на которой стоит старый дом.

До реконструкции дело дошло только в конце 2012 года: тогда был заключен инвестиционный договор между районными властями и ООО «Техэксплуатация». Отдельно отметим, что руководитель КУиЗО района Александр Меркушкин в этом договоре гарантировал, что инвестобъект не обременен какими-либо правами третьих лиц. То есть про 87 прописанных в общежитии рощинцев власти просто забыли. При этом во время ремонтных работ администрация подтверждала через публикации в местной газете, что все население общежития сможет вернуться из подсобок в обновленные помещения. Но в 2014 году квартиры в здании с надстроенным шестым этажом начали активно распродаваться.

Афера или ошибка?

В заявлении на имя прокурора Сосновского района Константина Семченко (имеется в распоряжении «ФедералПресс») депутат Дегтярева утверждает, что дальнейшая судьба здания — яркая иллюстрация мошеннических действий. По версии депутата, должностные лица администрации района намеренно при оформлении прав собственности на здание зарегистрировали только часть площади, хотя область передавала дом муниципалитету целиком.

«В дальнейшем разница между фактически переданной и зарегистрированной площадями здания — 2,7 тысячи квадратных метров — свободно переходила бы в собственность «своего» застройщика и таким путем похищалась, — пишет Татьяна Дегтярева прокурору. — Отсюда можно посчитать примерную стоимость похищенного муниципального имущества, учитывая, что рыночная (кадастровая) стоимость жилья в Рощино составляет 30 000 рублей за квадратный метр. Ущерб от действий должностных лиц, таким образом, составляет более 81 миллиона рублей».

Кроме того, по версии депутата, путаница или намеренное искажение площади привели к тому, что районные власти после реконструкции получили по договору в собственность долю в обновленных квартирах только от указанных в документах 1033 «квадратов». Все остальное целиком досталось «Техэксплуатации», причем администрация в дальнейшем еще и покупала у инвестора квартиры в общежитии для своих нужд.

«Если учесть, что областные власти передавали здание целиком, то получается, что бывший глава района Владимир Котов позволил подчиненным приобрести у коммерсантов квартиры, которые и без того принадлежали району, — рассуждает Дегтярева. — Налицо нецелевое расходование бюджетных средств!».

Квартирами в бывшем общежитии не брезговала полиция

Как следует из открытых данных, только в 2015–2016 годах КУиЗО Сосновского района приобрело у ООО «Техэксплуатация» 13 квартир в доме по улице Ленина, 19 (адрес общежития) в поселке Рощино. Забавно, что еще три квартиры в общежитии были куплены ГУ МВД по Челябинской области. Общая сумма контрактов с полицией и КУиЗО составила 18,9 миллиона рублей. В 2017 году ООО «Техэксплуатация» было ликвидировано.

Изюминка всей этой схемы — личность учредителя «Техэксплуатации». Это Игорь Азархин, в недавнем прошлом — известный в районе бизнесмен и депутат районного собрания, а на сегодня — первый заместитель действующего главы района Евгения Ваганова . Однако при подготовке материала получить комментарий от Игоря Михайловича не удалось.

Все «лучшее» — детям

С 6 февраля 2018 года на первом этаже бывшего общежития работает детский сад. С ним, по словам депутата, тоже произошла интересная история. Помещения под дошкольное учреждение администрация приобрела на торгах в конце 2017 года, выложив за них, по сведениям Татьяны Дегтяревой, 56 миллионов. При этом по сегодняшний день в комнатах, переоборудованных под детский сад, остаются прописаны четыре семьи. Изначально, утверждает депутат в заявлении на имя прокурора, первый этаж здания предназначался под офисные помещения. Но продать или сдать их в аренду «Техэксплуатации» не удалось. Зато нашелся «оптовый» покупатель в лице районных властей.

Детский сад на Ленина, 19 продавала уже другая фирма

В КУиЗО Сосновского района между тем подтверждают, что 11 декабря 2017 года был заключен муниципальный контракт купли-продажи нежилого помещения под детский сад на 100 мест. Однако продавцом выступило ООО «Стройреконструкция», а не «Техэксплуатация». Помещение было приобретено на средства субсидии регионального министерства образования на приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования. Сумму контракта в комитете по управлению имуществом не сообщают, однако, по данным из открытых источников, детский сад в бывшем общежитии обошелся бюджету в 56,487 миллиона рублей. Слово «бывшем» здесь не случайно: как гласит ответ КУиЗО, «Общежития по адресу п. Рощино, ул. Ленина, д. 19, как объекта недвижимости с момента ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома не существует». Добавим, чиновники подтверждают, что «для размещения детского сада было выбрано помещение, соответствующее целевому назначению — для дошкольного учреждения (детского сада)». Правда, связи ООО «Стройреконструкция» с Игорем Азархиным при подготовке материала выявить не получилось.

Прописка есть, квартиры нет «Рощинцы, прописанные в общежитии, при реализации всей этой схемы стали лишними, — рассказывает Татьяна Дегтярева. — Они и сообразили-то, что имеет место обман, только в августе 2014 года, когда Азархин начал продавать их жилплощадь — при том что несколькими месяцами раньше с жильцов даже собирали какие-то деньги на реконструкцию! Жители обращались в приемную президента РФ, в федеральную Общественную палату . В ответ со стороны властей последовали иски в суд: администрация добивалась выселения уже давно не живущих в общежитии граждан без предоставления им нового жилья».

Всего Сосновский райсуд принял от властей 35 исков в отношении 36 семей (то есть всех 87 «бомжей» из Рощино). Восемь исков были удовлетворены полностью. Еще 11 семей за 2016–2017 годы выписались из общежития, так как дождались улучшения жилищных условий по разным местным и региональным социальным программам. На сегодня в квартирах общежития остаются прописанными 16 семей рощинцев — 30 человек.

Ответ на депутатский запрос из управления образования Сосновского района