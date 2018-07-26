Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ . Страхование будет осуществляться на добровольной основе, при этом за государством сохраняется ответственность за компенсацию гражданам ущерба от ЧС.

Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Сейчас подобная программа применяется в Москве . Она позволяет гражданам застраховать свое жилье, поставив отметку в платежном документе за услуги по ЖКХ.

В случае страхования жилья пострадавший может получить возмещение ущерба в виде компенсации как от страховщика, так и из регионального бюджета: либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона.

Документом также предусмотрено создание единой информационной системы, содержащей информацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения, иных сведений об осуществлении страхования жилых помещений, определяемых оператором единой автоматизированной системы страхования жилых помещений и предоставляемых страховщиками.

«Оператором единой автоматизированной системы страхования жилых помещений, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, является саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая страховые организации и включенная в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка», — говорится в тексте документа.