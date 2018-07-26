Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций 

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ. Страхование будет осуществляться на добровольной основе, при этом за государством сохраняется ответственность за компенсацию гражданам ущерба от ЧС.
Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Сейчас подобная программа применяется в Москве. Она позволяет гражданам застраховать свое жилье, поставив отметку в платежном документе за услуги по ЖКХ.
В случае страхования жилья пострадавший может получить возмещение ущерба в виде компенсации как от страховщика, так и из регионального бюджета: либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона.
Документом также предусмотрено создание единой информационной системы, содержащей информацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения, иных сведений об осуществлении страхования жилых помещений, определяемых оператором единой автоматизированной системы страхования жилых помещений и предоставляемых страховщиками.
«Оператором единой автоматизированной системы страхования жилых помещений, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, является саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая страховые организации и включенная в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка», — говорится в тексте документа.