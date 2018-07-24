Ещё
Курорт Манжерок заключит контракт на строительство канатной дороги за 941 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курорт Манжерок заключит контракт на строительство канатной дороги за 941 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
ТАСС. 24 июля. АО «Горнолыжный комплекс „Манжерок (ГЛК „Манжерок“) намерен заключить контракт с ООО „Доппельмайр Раша“ (дочерняя компания австрийского Ropetrans International GmbH) на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования канатной подвесной дороги стоимостью 941 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
“Заключить договор с единственным участником конкурса по выбору организации на поставку оборудования восьмиместной гондольной отцепляемой пассажирской подвесной канатной дороги — ООО „Доппельмайр Раша“ на сумму 941 млн рублей, в том числе НДС, с размером аванса 5%, предложение которого соответствует требованиям документации», — говорится в документах портала.
Начальная цена контракта была обозначена в 990 млн рублей, но итоговая сумма снижена. По данным портала, на момент окончания срока подачи поступило две заявки. «Доппельмайр Раша» предложил цену в 941 млн рублей. Вторая компания — ООО «Национальные канатные дороги» предложила цену в 825 млн рублей, но ей было отказано, так как заявка не соответствовала требованиям конкурсной документации — не было представлено платежное поручение на сумму обеспечения заявки либо независимой гарантии банка.
Ранее сообщалось, что на Манжероке введены в эксплуатацию гостиничный комплекс, кресельный и бугельный подъемники, горнолыжные трассы на 1050 метров и 275 метров, а также водозабор и инженерные сети. Частный инвестор вложил в проект более 2 млрд рублей. По проекту, Манжерок будет обслуживать 6,5 тыс. человек, там разместятся трехзвездочные гостиницы и 32 горнолыжные трассы, 9 кресельных и 7 бугельных подъемников, сноуборд-парк. Проектная стоимость объекта — не менее 10 млрд рублей.
Туристический бизнес — одна из главнейших отраслей экономики Республики Алтай. В ней задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения). В регионе насчитывается порядка 19 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов.
ТАСС: последние новости
Москва подписала меморандум с французской компанией по утилизации отходов от реновации Врио главы Ненецкого округа доложил Медведеву о решении проблемы ветхого жилья Шувалов убежден, что счастье человека не зависит от размера жилья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост317
Умер советник Путина29
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды20
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение