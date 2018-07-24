Курорт Манжерок заключит контракт на строительство канатной дороги за 941 млн рублей

ТАСС . 24 июля. АО «Горнолыжный комплекс „Манжерок (ГЛК „Манжерок“) намерен заключить контракт с ООО „Доппельмайр Раша“ (дочерняя компания австрийского Ropetrans International GmbH) на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования канатной подвесной дороги стоимостью 941 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

“Заключить договор с единственным участником конкурса по выбору организации на поставку оборудования восьмиместной гондольной отцепляемой пассажирской подвесной канатной дороги — ООО „Доппельмайр Раша“ на сумму 941 млн рублей, в том числе НДС, с размером аванса 5%, предложение которого соответствует требованиям документации», — говорится в документах портала.

Начальная цена контракта была обозначена в 990 млн рублей, но итоговая сумма снижена. По данным портала, на момент окончания срока подачи поступило две заявки. «Доппельмайр Раша» предложил цену в 941 млн рублей. Вторая компания — ООО «Национальные канатные дороги» предложила цену в 825 млн рублей, но ей было отказано, так как заявка не соответствовала требованиям конкурсной документации — не было представлено платежное поручение на сумму обеспечения заявки либо независимой гарантии банка.

Ранее сообщалось, что на Манжероке введены в эксплуатацию гостиничный комплекс, кресельный и бугельный подъемники, горнолыжные трассы на 1050 метров и 275 метров, а также водозабор и инженерные сети. Частный инвестор вложил в проект более 2 млрд рублей. По проекту, Манжерок будет обслуживать 6,5 тыс. человек, там разместятся трехзвездочные гостиницы и 32 горнолыжные трассы, 9 кресельных и 7 бугельных подъемников, сноуборд-парк. Проектная стоимость объекта — не менее 10 млрд рублей.