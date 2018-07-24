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Рынок недвижимости в Ленобласти продолжает расти
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Рынок недвижимости в Ленобласти продолжает расти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Увеличение рынка недвижимости отмечено в Ленинградской области за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщили 23 июля в управлении Росреестра по региону.
За январь-июнь текущего года зарегистрировано 234 237 прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости. Это на 8,5% больше, чем за тот же срок в 2017 году. Об увеличении рынка сообщает ИА REGNUM.
Общее число поданных в первом полугодии заявлений о государственном кадастровой учете и регистрации прав составило 337 448 заявлений, что на 4,5% больше, чем в январе-июне 2017 года.
Добавим, в январе-июне в Ленинградской области в строй было введено 1 млн 702 тыс. кв.м. жилья. В 2017 году за аналогичный период в регионе было введено около 1 млн кв.м жилья. План по вводу в эксплуатацию жилья в 2018 году составляет 2,3 млн кв.м.
По темпам роста жилой недвижимости Ленинградская область находится в лидерах не только Северо-Западного федерального округа, но и России, отмечают власти региона.
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