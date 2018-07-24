«Арендаторы останутся в своих офисах»: в Перми бизнес-центр на Куйбышева выставили на продажу

Здание имеет «рабочую» площадь 7000 квадратных метров

На сайте Авито появилось объявление о продаже офисного здания на улице Куйбышева , 50. Собственник здания — ЗАО «Полистрой». По словам представителя собственника, арендаторам съезжать не придётся.

— Входим в новый инвестиционный проект, для которого нужны деньги, — пояснил 59.ru Сергей. — Сейчас ведутся переговоры с московскими инвесторами. Арендаторы останутся в своих офисах.

По данным сервиса 2ГИС, в здании сейчас находится 42 организации, среди которых агенства недвижимости, региональное отделение партии «Справедливая Россия» , туристические агентства и другие. Одним из крупнейших арендаторов в этом здании является Роспотребнадзор . Организация занимает три этажа.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что информации о продаже здания у них нет.

Роспотребнадзор — самый крупный арендатор здания

Представитель другого арендатора Александр рассказал, что в курсе продажи здания.

— Мы знаем, что оно продается, — рассказал 59.ru Александр. — Представитель собственника здания нам сказал, что если здание продадут, то мы перейдём к следующему владельцу.

13-этажное здание на перекрестке Куйбышева и Революции имеет «рабочую» площадь 7000 квадратных метров. Собственник установил стоимость в 235 миллионов рублей, но, судя по объявлению, готов поторговаться.