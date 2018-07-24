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«Арендаторы останутся в своих офисах»: в Перми бизнес-центр на Куйбышева выставили на продажу
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«Арендаторы останутся в своих офисах»: в Перми бизнес-центр на Куйбышева выставили на продажу 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Здание имеет «рабочую» площадь 7000 квадратных метров
На сайте Авито появилось объявление о продаже офисного здания на улице Куйбышева, 50. Собственник здания — ЗАО «Полистрой». По словам представителя собственника, арендаторам съезжать не придётся.
— Входим в новый инвестиционный проект, для которого нужны деньги, — пояснил 59.ru Сергей. — Сейчас ведутся переговоры с московскими инвесторами. Арендаторы останутся в своих офисах.
По данным сервиса 2ГИС, в здании сейчас находится 42 организации, среди которых агенства недвижимости, региональное отделение партии «Справедливая Россия», туристические агентства и другие. Одним из крупнейших арендаторов в этом здании является Роспотребнадзор. Организация занимает три этажа.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что информации о продаже здания у них нет.
Роспотребнадзор — самый крупный арендатор здания
Представитель другого арендатора Александр рассказал, что в курсе продажи здания.
— Мы знаем, что оно продается, — рассказал 59.ru Александр. — Представитель собственника здания нам сказал, что если здание продадут, то мы перейдём к следующему владельцу.
13-этажное здание на перекрестке Куйбышева и Революции имеет «рабочую» площадь 7000 квадратных метров. Собственник установил стоимость в 235 миллионов рублей, но, судя по объявлению, готов поторговаться.
Ранее власти города сообщили, когда откроется гипермаркет «Лента» на месте «Пермской ярмарки» — до этого его обещали открыть еще в апреле 2017 года.
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