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В Бугульминском районе по вине ребенка едва не сгорела квартира
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В Бугульминском районе по вине ребенка едва не сгорела квартира 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Квартира едва не сгорела из-за детской шалости, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в поселке Восточный Бугульминского района по ул. Гафиатуллина, поступило в 21.52. К моменту прибытия пожарных из окон дома шел густой черный дым, вырывались языки пламени. Жильцы рассказали спасателям, что все эвакуировались самостоятельно, а хозяева квартиры вынесли двоих детей из горящей квартиры на улицу. Одного ребёнка женщина передала бригаде скорой помощи, после чего потеряла сознание.
Огонь удалось потушить в 22.13. В результате пожара на площади 8 кв. метров сгорела мебель, стены комнаты закоптились. Хозяева оценили ущерб в 100 тыс. рублей.
Как выяснилось, причиной пожара стала детская шалость. В квартире проживает многодетная семья из семи человек: 5 детей и 2 взрослых. На момент пожара в квартире находились 4 человека: родители с двумя четырёхлетними сыновьями-близнецами. Старшие дети 15-ти,16-ти,17-ти лет гуляли на улице. Мать, отец и один из близнецов спали в зале, второй брат-близнец играл на кухне. Взяв спички, он поджег синтетическую скатерть, которая мгновенно загорелась. Испугавшись, ребенок спрятался. Спящих хозяев разбудил сработавший автономный пожарный извещатель. Отец с одним мальчиком выбежали из квартиры. Мать, найдя спрятавшегося малолетнего виновника пожара, также вышла на улицу.
В результате пожара от отравления угарным газом пострадали 2 человека: женщина и 4-летний мальчик.
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