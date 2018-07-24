Ещё
Власти Марий Эл построят дом для обманутых дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

Власти Марий Эл построят дом для обманутых дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 13 июля по 13 августа этого года министерство строительства и ЖКХ Марий Эл проводит конкурс по отбору нового застройщика для возведеня дома для обманутых дольщиков. Об этом сообщается на сайте министерства строительства Марий Эл.
Дом будет находиться в престижном районе Йошкар-Олы: рядом с набережной на перекрестке бульвара Чавайна и улицы Эшкинина.
Как поясняется в сообщении, конкурс проводится «в целях организации предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья».
В связи с чем было принято решение о строительстве дома для обманутых дольщиков «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства не пояснили, попросив отправить официальный запрос. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.
Напомним, в Марий Эл за 1,5 млн рублей планируется отреставрировать Стрелецкую башню. На объекте необходимо будет выполнить предварительные работы, провести инженерные изыскания и научные исследования в необходимом для разработки проекта объеме. Также во время ремонтных работ предстоит выполнить вертикальную планировку, сделать гидроизоляцию, усилить фундамент и стропильные конструкции, выполнить благоустройство территории.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Самарские дольщики ЖК «Альбатрос» отметят новоселье спустя 10 лет «Отмена долевого строительства вводит застройщиков в зависимость от банков» В Саратове на месте автостоянки хотели незаконно возвести офисные здания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет104
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками66
Россиян лишат желания иметь валюту36
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий161
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение