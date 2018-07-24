Власти Марий Эл построят дом для обманутых дольщиков

С 13 июля по 13 августа этого года министерство строительства и ЖКХ Марий Эл проводит конкурс по отбору нового застройщика для возведеня дома для обманутых дольщиков. Об этом сообщается на сайте министерства строительства Марий Эл.

Дом будет находиться в престижном районе Йошкар-Олы : рядом с набережной на перекрестке бульвара Чавайна и улицы Эшкинина.

Как поясняется в сообщении, конкурс проводится «в целях организации предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства жилья».

В связи с чем было принято решение о строительстве дома для обманутых дольщиков «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства не пояснили, попросив отправить официальный запрос. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Напомним, в Марий Эл за 1,5 млн рублей планируется отреставрировать Стрелецкую башню. На объекте необходимо будет выполнить предварительные работы, провести инженерные изыскания и научные исследования в необходимом для разработки проекта объеме. Также во время ремонтных работ предстоит выполнить вертикальную планировку, сделать гидроизоляцию, усилить фундамент и стропильные конструкции, выполнить благоустройство территории.