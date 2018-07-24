Открыть страховую компанию станет дороже

России повышаются размеры уставных капиталов для создания страховых компаний. Этот процесс пройдёт в три этапа в период с 2020 по 2022 годы. Соответствующие поправки в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» одобрил Совет Федерации 24 июля.

Первый зампред Комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв сообщил, что с 1 января 2020 года минимальный капитал для универсальных компаний, не занимающихся страхованием жизни, составит 180 миллионов рублей. С января 2021 года эта цифра увеличится до 240 миллионов рублей, а с 2022 года — до 300 миллионов рублей.

Ещё больше придётся заплатить тем, кто соберётся заниматься страхованием жизни россиян. Уставной капитал таких компаний с 1 января 2020 года должен будет составить 310 миллионов рублей, с 2021 года — 380 миллионов рублей и с 2022 года — 450 миллионов рублей.

Для компаний, планирующих заниматься перестрахованием, эта сумма с 1 января 2020 года составит 520 миллионов рублей, с 2021 года — 560 миллионов рублей, а с 2022 года — 600 миллионов рублей.

Соискатели на получение лицензии должны будут предоставить и больше документов.