Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку квартиры

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Дагестана выписала штраф жильцу многоэтажного дома за перепланировку в квартире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина, проживающий в Махачкале по улице Сулеймана Стальского, произвел самовольную планировку и переоборудование в своей квартире.

По результатам проверки инспекции, был обнаружен ряд нарушений: владелец захватил территорию сушильного помещения и сместил дверной проем к лифту с целью расширить общую площадь квартиры. ГЖИ обязала нарушителя оплатить штраф по части 1 статье 7.21 КоАП РФ

Как сообщают в инспекционной службе, за 6 месяцев текущего года было зафиксировано более 130 случаев самовольных перепланировок и порчи жилого помещения.