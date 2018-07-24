Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве

Совет Федерации на заседании верхней палаты парламента поддержал закон об усилении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства. Об этом передает Агентство «Москва»

Согласно постановлению, за необоснованное принятие органом, контролирующим долевое строительство, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям или об отказе в выдаче такого заключения, должностные лица должны будут выплатить штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, если не размещается информация в единой системе жилищного строительства или нарушается порядок, способы или сроки размещения, а также за публикацию искаженной информации или не в полном объеме, должностные лица обязаны выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 200 тысяч рублей.

При повторном правонарушении закона должностное лицо могут либо оштрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, либо дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет, в свою очередь для юридических лиц размер штрафа составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Законопроект вступит в силу с 1 октября 2018 года.