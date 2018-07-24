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Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве
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Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Совет Федерации на заседании верхней палаты парламента поддержал закон об усилении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства. Об этом передает Агентство «Москва».
Согласно постановлению, за необоснованное принятие органом, контролирующим долевое строительство, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям или об отказе в выдаче такого заключения, должностные лица должны будут выплатить штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей.
Помимо этого, если не размещается информация в единой системе жилищного строительства или нарушается порядок, способы или сроки размещения, а также за публикацию искаженной информации или не в полном объеме, должностные лица обязаны выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 200 тысяч рублей.
При повторном правонарушении закона должностное лицо могут либо оштрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, либо дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет, в свою очередь для юридических лиц размер штрафа составит от 200 до 400 тысяч рублей.
Инициаторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект вступит в силу с 1 октября 2018 года.
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