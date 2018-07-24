Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Документ был внесен на рассмотрение парламента депутатами всех фракций во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным

Законом вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, он водит ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Если решение выдано необоснованно, должностное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, вводится ответственность для должностных лиц за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу с 1 октября 2018 года.