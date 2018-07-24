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Более 40 помещений под офисы реализовали на единой торговой площадке Москвы с июня
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Россиян лишат желания иметь валюту

Более 40 помещений под офисы реализовали на единой торговой площадке Москвы с июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
С начала лета на Единой торговой площадке Москвы было реализовано более 40 помещений общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Вся арендованная недвижимость является офисной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Московские арендаторы активно заполняют офисы классов С и В. Спрос на городскую аренду не снижается даже в летний период спада деловой активности. За два неполных летних месяца на единой торговой площадке Москвы реализовано более 40 лотов общей площадью 7,8 тыс. кв. м. В среднем на один лот претендовали по три участника», — сказал глава департамента Геннадий Дегтев.
Отмечается, что спрос на аренду офисов растет в Москве с начала года. «Принимая во внимание потребности рынка, власти города выставляют на аукционы соответствующие форматы недвижимости», — добавил Г. Дегтев.
В департаменте также уточнили, что самый большой интерес среди представителей бизнеса вызывают лоты, расположенные в пределах «старой» Москвы, наибольшим спросом пользуются объекты площадью от 100 кв. м. «В настоящее время на торги по аренде выставлено около 300 лотов. Среди них нежилые объекты, расположенные в Пресненском, Тверском, Красносельском и Басманном районах, площадью от 55 кв. м до 650 кв. м. Все они имеют свободное функциональное назначение», — пояснил Г. Дегтев.
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