Более 40 помещений под офисы реализовали на единой торговой площадке Москвы с июня

С начала лета на Единой торговой площадке Москвы было реализовано более 40 помещений общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Вся арендованная недвижимость является офисной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Московские арендаторы активно заполняют офисы классов С и В. Спрос на городскую аренду не снижается даже в летний период спада деловой активности. За два неполных летних месяца на единой торговой площадке Москвы реализовано более 40 лотов общей площадью 7,8 тыс. кв. м. В среднем на один лот претендовали по три участника», — сказал глава департамента Геннадий Дегтев

Отмечается, что спрос на аренду офисов растет в Москве с начала года. «Принимая во внимание потребности рынка, власти города выставляют на аукционы соответствующие форматы недвижимости», — добавил Г. Дегтев.

В департаменте также уточнили, что самый большой интерес среди представителей бизнеса вызывают лоты, расположенные в пределах «старой» Москвы, наибольшим спросом пользуются объекты площадью от 100 кв. м. «В настоящее время на торги по аренде выставлено около 300 лотов. Среди них нежилые объекты, расположенные в Пресненском, Тверском, Красносельском и Басманном районах, площадью от 55 кв. м до 650 кв. м. Все они имеют свободное функциональное назначение», — пояснил Г. Дегтев.