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Многодетные семьи Свердловской области получат 200 тысяч рублей
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Многодетные семьи Свердловской области получат 200 тысяч рублей 

Уральский меридиан 36 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вместо положенного бесплатного земельного участка под строительство жилого дома, многодетным семьям будут выплачивать 200 тысяч рублей.
Как сообщает Znak.com, правительство Свердловской области подготовило проект постановления, который вступит в силу с 31 июля 2018 года.
В документе прописан порядок предоставления новой социальной выплаты. Решение о выплате будет принимать областное министерство по управлению государственным имуществом, а перечислять деньги — министерство строительства.
Многодетная семья только один раз может получить социальную выплату при письменном отказе от предоставления бесплатного земельного участка.
В настоящее время в очереди на получение в собственность земельных участков на Среднем Урале стоит около 20 тысяч многодетных семей. С каждым годом их число увеличивается.
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