Многодетные семьи Свердловской области получат 200 тысяч рублей 

Вместо положенного бесплатного земельного участка под строительство жилого дома, многодетным семьям будут выплачивать 200 тысяч рублей.
Как сообщает Znak.com, правительство Свердловской области подготовило проект постановления, который вступит в силу с 31 июля 2018 года.
В документе прописан порядок предоставления новой социальной выплаты. Решение о выплате будет принимать областное министерство по управлению государственным имуществом, а перечислять деньги — министерство строительства.
Многодетная семья только один раз может получить социальную выплату при письменном отказе от предоставления бесплатного земельного участка.
В настоящее время в очереди на получение в собственность земельных участков на Среднем Урале стоит около 20 тысяч многодетных семей. С каждым годом их число увеличивается.