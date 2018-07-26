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Тенденции рынка офисной недвижимости Москвы обсудят эксперты на встрече в четверг
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Тенденции рынка офисной недвижимости Москвы обсудят эксперты на встрече в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Спрос на аренду офисов растет в Москве с начала года, прогнозы развития рынка офисной недвижимости обсудят представители консалтинговых компаний и ведущие эксперты рынка на бизнес-встрече в четверг, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике
«Спрос на городскую аренду не снижается даже в летний период спада деловой активности. Так, за два неполных летних месяца (за июнь-июль — ред.) на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров. В среднем на один лот претендовали по три участника», — сказал глава департамента Геннадий Дегтев.
По его словам, самый большой интерес среди представителей бизнеса вызывают лоты, расположенные в пределах «старой» Москвы, наибольшим спросом пользуются объекты площадью от 100 квадратных метров.
Встреча состоится 26 июля по адресу: Чистопрудный бульвар, 9 («Кофе пью»). Начало в 10:00. Вход свободный по предварительной регистрации.
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