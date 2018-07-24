Ещё
37 субъектов РФ представили свои предложения в нацпроект «Жилье и городская среда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

37 субъектов РФ представили свои предложения в нацпроект «Жилье и городская среда» 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом сообщило руководство Минстроя, по чьей инициативе Минстроя стратегически важный отраслевой документ формируется с учетом пожеланий регионов и их градостроительной спефицики. Фото:www.minstroyrf.ru Глава Минстроя Владимир Якушев (на фото) на совещании в понедельник обсудил с представителями регионов России предложения, внесенные субъектами РФ в национальный проект «Жилье и городская среда». Напомним, что в готовом виде стратегически важный документ должен быть представлен Президенту России до 1 октября текущего года. Министр отметил, что свои рекомендации в нацпроект в настоящее время направили 37 российских регионов. Многие из этих пожеланий и замечаний предполагают изменение действующей нормативной базы в сфере жилищного строительства. Фото: www.barkli-md.ru В частности, при реализации четырех основных направлений нацпроекта (благоустроенная городская среда, комфортное жилье, доступная ипотека, скорейшее расселение аварийного жилищного фонда) предлагается учитывать климатические особенности каждого региона, а также его транспортную доступность, экономическую специализацию и, конечно же, архитектурные традиции и местный ландшафт. Фото: www.uralpolit.ru «Предложения, которые поступили в Министерство не останутся без внимания, даже если они не войдут в итоговую версию паспорта национального проекта, — пообещал Владимир Якушев. — Мы их примем, как руководство к действию, как пожелания к улучшению тех или иных аспектов», — заверил представителей регионов глава Минстроя России. Фото: www.omskrielt.com Другие публикации Владимир Якушев рассказал о структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» Александр Плутник: Среда обитания, жилье и условия его приобретения станут максимально комфортными для россиян В нацпроекте «Жилье и городская среда» отразят предложения региональных застройщиков Андрей Чибис рассказал в ООН о российском проекте формирования комфортной городской среды Владимир Путин: Регионам следует активнее использовать опыт Москвы по благоустройству городской среды Банк России: Ставка по ипотеке продолжит снижаться В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком Владимир Якушев: Банкам, застройщикам и властям на местах нужно наладить открытый диалог Ставка ипотеки для долевого строительства в мае составила 9,39% (графики) Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году Президент поставил задачу выйти на 120 млн кв. м строительства жилья в год. Но от долевого нужно уходить АИЖК: указание полной стоимости кредита в договоре снизит риски и ставки по ипотеке
Единый реестр застройщиков: последние новости
Дольщики ЖК «Рассказово» подали в суд на правительство Москвы из-за уплотнения застройки комплекса Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет Виталий Мутко: Дольщикам Urban Group беспокоиться не стоит — государство не оставит их в беде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет107
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками68
Россиян лишат желания иметь валюту36
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий161
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение