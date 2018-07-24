37 субъектов РФ представили свои предложения в нацпроект «Жилье и городская среда» 

Об этом сообщило руководство Минстроя, по чьей инициативе Минстроя стратегически важный отраслевой документ формируется с учетом пожеланий регионов и их градостроительной спефицики. Фото:www.minstroyrf.ru Глава Минстроя Владимир Якушев (на фото) на совещании в понедельник обсудил с представителями регионов России предложения, внесенные субъектами РФ в национальный проект «Жилье и городская среда». Напомним, что в готовом виде стратегически важный документ должен быть представлен Президенту России до 1 октября текущего года. Министр отметил, что свои рекомендации в нацпроект в настоящее время направили 37 российских регионов. Многие из этих пожеланий и замечаний предполагают изменение действующей нормативной базы в сфере жилищного строительства. Фото: www.barkli-md.ru В частности, при реализации четырех основных направлений нацпроекта (благоустроенная городская среда, комфортное жилье, доступная ипотека, скорейшее расселение аварийного жилищного фонда) предлагается учитывать климатические особенности каждого региона, а также его транспортную доступность, экономическую специализацию и, конечно же, архитектурные традиции и местный ландшафт. Фото: www.uralpolit.ru «Предложения, которые поступили в Министерство не останутся без внимания, даже если они не войдут в итоговую версию паспорта национального проекта, — пообещал Владимир Якушев. — Мы их примем, как руководство к действию, как пожелания к улучшению тех или иных аспектов», — заверил представителей регионов глава Минстроя России. Фото: www.omskrielt.com Другие публикации Владимир Якушев рассказал о структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» Александр Плутник: Среда обитания, жилье и условия его приобретения станут максимально комфортными для россиян В нацпроекте «Жилье и городская среда» отразят предложения региональных застройщиков Андрей Чибис рассказал в ООН о российском проекте формирования комфортной городской среды Владимир Путин: Регионам следует активнее использовать опыт Москвы по благоустройству городской среды Банк России: Ставка по ипотеке продолжит снижаться В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком Владимир Якушев: Банкам, застройщикам и властям на местах нужно наладить открытый диалог Ставка ипотеки для долевого строительства в мае составила 9,39% (графики) Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году Президент поставил задачу выйти на 120 млн кв. м строительства жилья в год. Но от долевого нужно уходить АИЖК: указание полной стоимости кредита в договоре снизит риски и ставки по ипотеке