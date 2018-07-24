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За I полугодие 2018 года объём ввода многоквартирных домов снизился на 2,8 млн кв. м
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За I полугодие 2018 года объём ввода многоквартирных домов снизился на 2,8 млн кв. м 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
За январь-июнь 2018 года застройщики в России ввели 13,7 млн кв. м площадей в многоквартирных домах, что на 16,7% или на 2,8 млн кв. м меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.
Как сообщает портал ЕРЗ, существенное отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками (более 25%) по отношению к предыдущему году наблюдается в стране второй месяц подряд.
В январе-июне 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 47,2%, что на 11,6 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.
В июне 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 53,6%, что на 6,3 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.
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