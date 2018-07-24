Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента

Ранее депутаты Госдумы приняли закон в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, за необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, должностные лица будут наказаны административным штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Неразмещение в соответствии с законодательством РФ информации в единой информационной системе жилищного строительства или нарушение установленных законодательством РФ порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

При этом в соответствии с законом повторное совершение указанного административного правонарушения должностным лицом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Закон вступит в силу с 1 октября 2018 г.