Воробьев вручил сертификаты на жилье участникам «Социальной ипотеки»

right"У нас большая программа, мы начали ее в 2016 году. Мы увидели, что специалисты, которые нам очень нужны, не всегда могут позволить себе приобрести жилье", — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что, прежде всего, программа касалась сотрудников здравоохранения, однако затем ее распространили на учителей и других специалистов.

В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.

"Социальная ипотека" реализуется с 2016 года, ее участками в настоящее время стали 63 жителя Подмосковья.