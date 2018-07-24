Ещё
Воробьев вручил сертификаты на жилье участникам «Социальной ипотеки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев вручил сертификаты на жилье участникам «Социальной ипотеки» 

РИА Новости 33 минуты назад
КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 28 участникам программы «Социальная ипотека» сертификаты на жилье, передает корреспондент РИА Новости.
right"У нас большая программа, мы начали ее в 2016 году. Мы увидели, что специалисты, которые нам очень нужны, не всегда могут позволить себе приобрести жилье", — сказал Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что, прежде всего, программа касалась сотрудников здравоохранения, однако затем ее распространили на учителей и других специалистов.
В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.
"Социальная ипотека" реализуется с 2016 года, ее участками в настоящее время стали 63 жителя Подмосковья.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов184
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков66
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции203
Оксана Шачко оставила предсмертную записку38
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение