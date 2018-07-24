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«Отмена долевого строительства вводит застройщиков в зависимость от банков»
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«Отмена долевого строительства вводит застройщиков в зависимость от банков» 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
«Изменения в действующее российское законодательство о долевом строительстве заставляют задуматься над тем, насколько в принципе это законодательство защищало интересы и застройщика, и покупателя квартиры. Я сам много лет занимался темой недвижимости в Краснодарском крае и неоднократно видел, что перспективы получить желанное жилье для покупателей, по сути, зависит только от доброй воли застройщика. Ситуация, которая сложится после отмены схемы долевого строительства, тоже не дает полноценно развиваться жилищному строительству, оставляя застройщиков в зависимости от банковской сферы. Немало проблем возникает, когда вы планируете приобрести вторичное жилье. Много случаев обмана, недобросовестных посредников, продажи квартир с обременением.
В Америке обмана в области покупки квартир очень мало. Я даже не помню, чтобы кто-то рассказывал, что столкнулся с подобным. Здесь есть тайтл-компании. Это частные организации, но они имеют государственные лицензии и строго регулируются. Они выступают организаторами сделки. Когда ты собрался купить квартиру, земельный участок или дом, ты идешь в тайтл-компанию, которая является регистратором, и она все проверяет. Они не пропустят сделку, если есть какая-то проблема, — недвижимость находится в залоге или, например, есть долги по налогам. Тайтл-компании очень дорожат своей репутацией и лицензией, поэтому тщательно проверяют все нюансы. Таких фирм много, но все они работают по одним правилам.
А когда сделка уже совершена, то дальше недвижимость вносится в городской реестр, который разбит по районам (county). Например, я владею квартирой в Майами, и она относится к County Sunny Isles Beach. Любой человек по моей фамилии может посмотреть, когда я ее купил, за сколько, какой налог оплатил, имею ли долги и т.д. Все супер-прозрачно, и обмануть по сделке практически невозможно. Эти отношения отрегулированы в США уже давно, и мошенничества в этой области практически нет. Все американцы знают, что перед покупкой необходимо обратиться в тайтл-компанию, и тогда все будет сделано правильно».
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