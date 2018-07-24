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Совфед одобрил поправки о предоставлении жилья детям-сиротам
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Совфед одобрил поправки о предоставлении жилья детям-сиротам 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, направленный на уточнение механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Документом предлагается установить единый порядок учета детей-сирот, имеющих право на жилье, а также сформировать соответствующий региональный список. Одновременно представители детей-сирот получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении в такой список.
На органы опеки и попечительства возлагается обязанность контролировать своевременную подачу законными представителями детей-сирот заявления о включении их в такой реестр, в случае отсутствия заявления они будут обязаны принять соответствующие меры.
Поправками также уточняется, что число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.
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