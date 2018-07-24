Ещё
В облдуме задумались о шансах застройщиков вторично обмануть обманутых дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В облдуме задумались о шансах застройщиков вторично обмануть обманутых дольщиков 

Свободные новости 24 июля 2018
Фото: Свободные новости
Сегодня, 17 июля, на заседании рабочей группы в Саратовской областной думе депутаты обсудили поправки в законопроект о новом способе защиты прав обманутых дольщиков. С инициативой выступила облпрокуратура, доклад представил и.о. старшего помощника прокурора области Иван Гусев.
С 2015 года в области застройщик мог получить земельный участок в качестве компенсации для того, чтобы завершить строительство проблемного объекта, но воспользоваться механизмом стало возможно только на двух объектах. Новизна предлагаемого законопроекта заключается в том, что застройщик сможет получить участок для реализации инвестиционного проекта, и за это предоставить дольщикам иные жилые помещения или денежную компенсацию.
Как сообщил докладчик, вопрос возникал относительно срока предоставления жилого помещения или компенсации. По плану было предусмотрено, что с момента заключения предварительного договора с гражданином должно пройти не более года. Гусев отметил, что нужно добавить условием заключение договора аренды земельного участка для реализации инвестиционного проекта. Однако эта норма вступила в противоречие с тем фактом, что для получения земельного участка в аренду инвестор должен предоставить договоры с гражданами на предоставление квартир или компенсаций, на что обратила внимание руководитель представительства губернатора в органах власти Ольга Павлова. Тогда Гусев предложил отсчитывать год с момента заключения договора аренды земельного участка. Павлова предложила продумать механизм условий расторжения договоров о предоставлении земельного участка в случае, если инвестор решит уклониться от предоставления компенсации или квартир обманутым дольщикам.
Более детальное регулирование закона представитель прокуратуры предложил провести после того, как закон начнет работать.
Свободные новости: последние новости
В Ленинском районе Саратова эвакуируют «Ленту» Депутат поставила в тупик прокурора вопросом о масштабном инвестиционном проекте Пытки в колониях. Под Брянском осужденный умер от удушения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след104
Россия пригрозила Грузии силой249
Крымский мост начал отделяться от Крыма564
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске43
Заявление Лолиты грозит международным скандалом288
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение