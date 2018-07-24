В облдуме задумались о шансах застройщиков вторично обмануть обманутых дольщиков

Сегодня, 17 июля, на заседании рабочей группы в Саратовской областной думе депутаты обсудили поправки в законопроект о новом способе защиты прав обманутых дольщиков. С инициативой выступила облпрокуратура, доклад представил и.о. старшего помощника прокурора области Иван Гусев

С 2015 года в области застройщик мог получить земельный участок в качестве компенсации для того, чтобы завершить строительство проблемного объекта, но воспользоваться механизмом стало возможно только на двух объектах. Новизна предлагаемого законопроекта заключается в том, что застройщик сможет получить участок для реализации инвестиционного проекта, и за это предоставить дольщикам иные жилые помещения или денежную компенсацию.

Как сообщил докладчик, вопрос возникал относительно срока предоставления жилого помещения или компенсации. По плану было предусмотрено, что с момента заключения предварительного договора с гражданином должно пройти не более года. Гусев отметил, что нужно добавить условием заключение договора аренды земельного участка для реализации инвестиционного проекта. Однако эта норма вступила в противоречие с тем фактом, что для получения земельного участка в аренду инвестор должен предоставить договоры с гражданами на предоставление квартир или компенсаций, на что обратила внимание руководитель представительства губернатора в органах власти Ольга Павлова . Тогда Гусев предложил отсчитывать год с момента заключения договора аренды земельного участка. Павлова предложила продумать механизм условий расторжения договоров о предоставлении земельного участка в случае, если инвестор решит уклониться от предоставления компенсации или квартир обманутым дольщикам.