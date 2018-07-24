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Дома по реновации построят быстрее
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Дома по реновации построят быстрее 

Мослента 17 минут назад
Фото: РИАМО
Москва сможет возводить дома для переселенцев примерно за три года вместо пяти. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит пять лет. Мы сокращаем эти сроки до 3-3,5 лет за счет уменьшения бюрократических процедур», — сказал он.
Хуснуллин напомнил, что программа реновации жилого фонда была утверждена всего год назад, а первые семьи уже переезжают в новые квартиры. До конца 2018 года свои жилищные условия смогут улучшить около десяти тысяч семей.
«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом», — заключил чиновник.
Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. Сейчас она включает 5171 дом, большинство из них — пятиэтажные хрущевки. Планируется, что новое жилье благодаря программе получат 350 тысяч семей — более миллиона человек.
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