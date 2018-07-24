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В Москве остановили незаконный ремонт в старинном доме
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В Москве остановили незаконный ремонт в старинном доме 

РИА Недвижимость 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве остановили незаконный ремонт в старинном доме на улице Сергия Радонежского, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Как уточняется в нем, в ведомство поступило сообщение о проведении работ на выявленном объекте культурного наследия — жилом доме, XIX века, расположенном по адресу: улица Сергия Радонежского, 5, строение 1.
"В ходе проверки был подтвержден факт проведения ремонтных работ, документация на которые с департаментом предварительно не согласовывалась, и разрешения на работы не выдавалось", — отмечается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, памятник представляет собой характерный образец доходной жилой постройки с лавками на окраине Москвы XIX века. Дом полностью сгорел в 1812 году и был воссоздан в 1826 году.
В ходе несанкционированного ремонта были частично демонтированы перекрытие между цокольным и подвальным этажами и инженерные системы, а также повреждена кирпичная кладка, говорится в сообщении. В качестве наказания за такие противоправные действия на нарушителя может быть наложен штраф в размере до 1 миллиона рублей, говорится в сообщении.
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