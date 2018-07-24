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В Электрогорске построят здание для производства лекарств
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В Электрогорске построят здание для производства лекарств 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Производственное здание, в котором планируют выпускать готовые лекарственные формы, построят в подмосковном Электрогорске, инвестиции в строительство составят около 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих) в городском округе Электрогорск. Срок действия разрешения на строительство — до июля 2020 года», — сказал руководитель ведомства Руслан Тагиев.
В одноэтажном здании на площади 500 квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
Застройщиком объекта выступает ООО «Звезда». Объем инвестиций в проект составит порядка 50 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 30 новых рабочих мест.
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