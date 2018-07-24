В Электрогорске построят здание для производства лекарств

Производственное здание, в котором планируют выпускать готовые лекарственные формы, построят в подмосковном Электрогорске , инвестиции в строительство составят около 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих) в городском округе Электрогорск. Срок действия разрешения на строительство — до июля 2020 года», — сказал руководитель ведомства Руслан Тагиев

В одноэтажном здании на площади 500 квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Застройщиком объекта выступает ООО «Звезда». Объем инвестиций в проект составит порядка 50 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 30 новых рабочих мест.