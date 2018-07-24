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Юрист рассказал, как доказать незаконную перепланировку
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Юрист рассказал, как доказать незаконную перепланировку 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Если в квартире у соседей сделана незаконная перепланировка, необходимо подать жалобу в госжилинспекцию. Вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» почётный адвокат России Леонид Ольшанский.
«Чтобы доказать, что жильцы в вашем многоквартирном доме сделали перепланировку в квартире незаконно, достаточно обратиться в госжилинспекцию. Орган жилищного надзора, в свою очередь, подаст заявление в суд», — сказал юрист.
По его словам, высшая инстанция сегодня рассматривает такие дела в кратчайшие сроки — суд примет решение о принудительном входе в квартиру, где специалисты проведут экспертизу, по итогам которой вынесут решение.
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