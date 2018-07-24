Юрист рассказал, как доказать незаконную перепланировку

Леонид Ольшанский. Если в квартире у соседей сделана незаконная перепланировка, необходимо подать жалобу в госжилинспекцию. Вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » почётный адвокат России

«Чтобы доказать, что жильцы в вашем многоквартирном доме сделали перепланировку в квартире незаконно, достаточно обратиться в госжилинспекцию. Орган жилищного надзора, в свою очередь, подаст заявление в суд», — сказал юрист.

По его словам, высшая инстанция сегодня рассматривает такие дела в кратчайшие сроки — суд примет решение о принудительном входе в квартиру, где специалисты проведут экспертизу, по итогам которой вынесут решение.