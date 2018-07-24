Меньше некуда, или Как быть счастливым на 10 «квадратах»

Меньше некуда

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов на днях заявил, что счастливым можно быть в квартире любой площади — и 20-метровой, и 200-метровой.

«Главное, чтобы на рынке был шанс выбрать по возможностям и по своим желаниям», — отметил он.

Скажем больше — некоторые умудряются оставаться довольными, проживая на улице — таких, по официальным данным, только в Москве около трех тысяч человек.

И все же большинство россиян явно не готовы провозгласить крышей небо голубое, а вот тесниться на 10-15 «квадратах» — запросто. Жилье такой площади продается и покупается по всей России , в том числе и в финансово благополучной, или проще говоря, «зажравшейся» столице.

Белокаменной кусок

По данным аналитиков базы недвижимости Domofond.ru, квартиры общей площадью не более 11 квадратных метров за два и более миллионов рублей можно найти практически в каждом округе Москвы. Самая маленькая, площадью 10 квадратных метров, расположена в Северном округе Москвы, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Аэропорт».

За помещение на первом этаже кирпичного дома 1938 года постройки просят 2,3 миллиона рублей. По документам квартира-студия оформлена как нежилье, а значит прописаться в ней нельзя — это важно для тех, кому нужна московская регистрация.

Самую дешевую малогабаритную квартиру столицы (без учета предложений на присоединенных территориях) можно приобрести по цене 1,8 миллиона рублей. Площадь студии составляет 10,5 квадратного метра, она находится в спальном районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от Царицынского парка и Борисовских прудов.

В историческом центре Москвы, среди пентхаусов звезд и дорогих офисов, можно обнаружить квартиру с евроремонтом (!) суммарной площадью 10,7 квадратного метра и стоимостью 2,35 миллиона рублей. Студия расположена на первом этаже семиэтажного кирпичного дома в Басманном районе, вблизи Яузской набережной.

Кухня в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Изюмская, дом 55, корпус 1 (район Южное Бутово, ЮЗАО), предназначенного для переселения участников программы реновации.

В Южном округе, у станции метро «Улица Академика Янгеля», малогабаритная квартира такого же размера радует низкой ценой. За нее просят 1,86 миллиона рублей. Прописка прилагается.

Сразу три малометражные квартиры площадью до 11 «квадратов» выставлены на продажу в Северо-Восточном округе столицы, на улице Декабристов, в двух минутах от станции метро «Отрадное». Все три расположены рядом с парком и скверами, со всей необходимой для жизни инфраструктурой, утверждают в Domofond.ru. Одна из студий продается за 2,1 миллиона рублей, две других оценили в 1,9 миллиона.

На востоке Москвы продаются две малометражные студии: на улицах Косинской и Вешняковской. Ценник одинаковый — 1,9 миллиона рублей. В более престижном Юго-Западном округе квартира площадью 11 квадратных метров у метро «Теплый Стан» обойдется в 2,5 миллиона. Как говорится в объявлении, студия находится на первом этаже в девятиэтажном панельном доме 1970-х годов и имеет кухонную зону, собственный санузел и отдельные счетчики.

В среднем малогабаритка в Москве стоит около двух миллионов рублей, подсчитали аналитики. По их данным, чаще всего супермаленькие квартиры расположены на первых этажах жилых зданий. Многие из них продаются исключительно за наличные.

Очень малая родина

За пределами столицы, в крупных и хорошо развитых городах-миллионниках, выбор мини-квартир тоже достаточный. Цены, очевидно, существенно ниже, чем в Москве. В некоторых случаях речь идет о 500 тысячах рублей — это примерная стоимость одного квадратного метра элитной квартиры в столице.

«Чаще всего в роли микрогабариток выступают оснащенные санузлом и мини-кухней комнаты в общежитии, — отмечают эксперты базы "Мир квартир". — Так, в Новосибирске выставлена на продажу 12-метровая комната-студия с санузлом. За 740 тысяч рублей хозяин даже согласен оставить мебель».

Предложение за эти же деньги, но площадью всего 10 «квадратов» можно найти в Волгограде . Здесь вместо мебели бонусом идет холодильник. Встроенную мебель готова подарить будущим хозяевам и владелица 12-метровой малогабаритки в Самаре , цена вопроса несколько выше — 850 тысяч рублей.

Красноярске за 650 тысяч рублей предлагается к продаже промежуточный вариант — все та же 12-метровая комната, куда уже проведена канализация, холодная и горячая вода, сделан вывод под стиральную машину. Осталось установить раковину и душевую кабину.

Комната в Уфе (13,1 метра) с возможностью превратить ее в студию, то есть провести воду и оборудовать санузел, продается за 950 тысяч рублей. За эти деньги, по данным «Мира квартир», хозяева предлагают также оставить новые шкаф, диван и кухонный стол.

В Воронеже выставлена «отличная малосемейка с современным ремонтом». На площади всего 11 квадратных метров разместился санузел «в качественной отделке» и даже нашлось место для «современной межкомнатной двери». Стоимость предложения — 740 тысяч рублей.

Пермский вариант малогабаритки выглядит следующим образом: те же 11 «квадратов» на первом этаже девятиэтажки, рядом школа, торговый центр и вся инфраструктура. Цена — 900 тысяч рублей. Пластиковые окна и железная дверь установлены на 12 квадратных метрах и в студии в Нижнем Новгороде (850 тысяч рублей), и в ростовской «гостинке» (изолированный санузел, новые коммуникации, сплит-кондиционер, 950 тысяч рублей), и в Казани (1,2 миллиона рублей), и в Екатеринбурге (1,5 миллиона рублей).

В Челябинске минимальная площадь отдельной квартиры с санузлом составила 15 квадратных метров. Жилье требует ремонта, его стоимость составляет 590 тысяч рублей. А вот в Омске размер самой маленькой студии, по данным «Мира квартир», — 17 «квадратов». Душевая кабина остается в подарок, цена вопроса — 870 тысяч рублей.

Санкт-Петербурге за 1,67 миллиона можно купить маленькую «гостинку» с антресолью, увеличивающей полезную площадь квартиры до 18 квадратных метров. В «Мире квартир» этот лот назвали заслуживающим приз зрительских симпатий.

Дизайн решает

В отличие от вторичного рынка, где малогабаритки часто имеют сомнительный статус и еще более сомнительный пакет сопровождающих документов, в новостройках мини-квартиры — обычное предложение.

«Мини-квартиры и студии нужны рынку, — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE. — Этот формат подходит для проживания студентов, молодых людей, которые решили приобрести свое первое жилье, или как временный вариант, например, для приезжих из регионов, начинающих строить карьеру в столице».

Во многих подмосковных проектах эконом— и комфорт-класса доля малогабаритных студий находится на уровне 10-20 процентов, а в некоторых жилых комплексах доходит до 40 процентов, подсчитали в «Метриум».

И все же пространственные антирекорды принадлежат вторичному рынку жилья — «первички» площадью 10-11 квадратных метров не сыскать. Минимальная площадь студий в новостройках Московского региона, например — 15-17 «квадратов». По словам Литинецкой, теоретически площадь в жилых комплексах можно «нарезать» на лоты и по 12-14 «квадратов», что сделает студии доступными для еще большего числа потенциальных покупателей.

«Однако в результате чрезмерной миниатюризации жилье становится некомфортным и плохо приспособленным для постоянного проживания», — подчеркивает эксперт.

В «Метриум» уверены, что сохранить достаточный уровень комфорта можно только в тех студиях, в которых площадь жилой комнаты с зоной кухни составляет 15-18 квадратных метров, а на санузел и прихожую приходится по три «квадрата» и более.

При обустройстве жилья небольшой площади эксперты рекомендуют в первую очередь выделить функциональные зоны. Их можно обозначить различными способами: с помощью небольших сквозных стеллажей, штор, ширмы, разноуровневого пола.

«Использовать стандартный платяной или книжный шкаф, чтобы разделить помещение, — плохая идея. Он будет выглядеть слишком массивным в середине комнаты, съедая драгоценное пространство», — указывают эксперты.

Психологи в свою очередь уверяют — нет ничего ненормального в жизни на 10 квадратных метрах. Лучше обитать в такой «клетке», чем вообще не иметь собственной квартиры.

«С точки зрения психологии важно иметь свое жилье — это значит быть защищенным от внешних факторов, — говорит психолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Ведь можно на протяжении многих лет снимать жилье и все это время, по большему счету, зависеть от прихоти хозяев. А собственная квартира — это крепость».

«Человек выбирает жить так, как ему комфортно, но для того, чтобы почувствовать это комфортное состояние, необходимо пожить на контрасте, — добавляет Ирина Стасенко, психолог ГБОУ «Романовская школа». — Рассмотрим несколько примеров. Если у молодого человека цейтнот на работе, при этом он страдает от быстрой утомляемости и не умеет справляться с трудностями, то он воспримет свою клетушку как убежище от внешнего мира и будет рад возвращению домой. Если человек интроверт по своей природе, он также будет с удовольствием находиться на своих метрах, пусть и маленьких, но в отсутствии каких-либо других лиц, при этом для него это состояние будет наиболее благоприятным. Если человек общителен и черпает вдохновение от общения с другими людьми, то долго жить в изоляции он не сможет и в дальнейшем будет стараться найти другой вариант жилья. Если человек карьерист или перфекционист, то данную квартиру он будет расценивать как промежуточный этап. Если он накопил денежные средства на приобретение собственного жилья, чтобы жить отдельно от своих родителей, то эта квартира будет расцениваться как свое уютное гнездышко».

Эксперт считает, что, пожив некоторое время в скромных условиях и адаптировавшись к ним, человек рано или поздно подойдет к новому, переломному этапу.

«На этом этапе происходит переоценка ценностей и осознанность — кто я, куда я двигаюсь, чего мне действительно хочется от жизни, что приведет к дальнейшему выбору своего пути — либо оставить все как есть, либо попробовать что-то новое», — поясняет Стасенко.

Так что жизнь на 10 квадратных метрах может быть даже полезной с психологической точки зрения для тех, кто переживает глубокий идейный кризис, — как йога или медитация.

Для далеких от духовных практик есть финансовый аргумент в пользу малогабариток: как рассчитали аналитики «Мира квартир», жилье площадью до 32 квадратных метров в крупных городах России окупается быстрее, чем обычное. Если сдавать его в аренду, доходность составит восемь процентов годовых, окупаемость — 13 лет. Для квартир большего размера — шесть процентов и 17 лет соответственно.