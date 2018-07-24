Ещё
Названы лучшие и худшие районы Англии для сдачи недвижимости в аренду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие и худшие районы Англии для сдачи недвижимости в аренду 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В отчете анализируется 105 областей страны, а рейтинг выстраивается на основе роста благосостояния, объемов продаж, доходности и повышения арендных ставок. Лутон в настоящее время занимает верхнюю строчку рейтинга в третий раз, начиная с декабря 2016 года, обеспечивая доходность 3,9%, прирост капитала в 7,3% и увеличение стоимости аренды на 3,7%. На втором месте — Колчестер (соответствующие показатели — 3,6%, 6,3% и 4,8%), а на третьем — Ромфорд (4,1%, 5% и 5,3%), сообщает PropertyWire.
Бирмингем и Манчестер, оказавшиеся на четвертом и пятом местах, по-прежнему предоставляют хорошие инвестиционные возможности для арендодателей, согласно отчету, а Кембридж и Бристоль впервые находятся на шестом и восьмом местах.
Худшее место для покупки арендного жилья — Восточный Центральный Лондон с доходностью 2,9%, снижением капитала на 13,9% и ростом арендной платы на 0,2%. В списке худших локаций также — Дарем, Кливленд, Кру, Юго-Западный Лондон, Сандерленд, Западный Центральный Лондон, Туикенем, Блэкберн и Ланкастер.
Между тем, цены на жилье в Великобритании растут самыми медленными темпами за последние пять лет.
Prian.ru: последние новости
Недвижимость россиян в США в среднем стоит $807 980 Прошедший мундиаль подогрел интерес россиян к курортам Хорватии и Франции В Испании стали брать больше ипотечных кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов190
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков70
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции182
Оксана Шачко оставила предсмертную записку45
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение