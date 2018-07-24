Названы лучшие и худшие районы Англии для сдачи недвижимости в аренду

В отчете анализируется 105 областей страны, а рейтинг выстраивается на основе роста благосостояния, объемов продаж, доходности и повышения арендных ставок. Лутон в настоящее время занимает верхнюю строчку рейтинга в третий раз, начиная с декабря 2016 года, обеспечивая доходность 3,9%, прирост капитала в 7,3% и увеличение стоимости аренды на 3,7%. На втором месте — Колчестер (соответствующие показатели — 3,6%, 6,3% и 4,8%), а на третьем — Ромфорд (4,1%, 5% и 5,3%), сообщает PropertyWire.

Бирмингем и Манчестер, оказавшиеся на четвертом и пятом местах, по-прежнему предоставляют хорошие инвестиционные возможности для арендодателей, согласно отчету, а Кембридж и Бристоль впервые находятся на шестом и восьмом местах.

Худшее место для покупки арендного жилья — Восточный Центральный Лондон с доходностью 2,9%, снижением капитала на 13,9% и ростом арендной платы на 0,2%. В списке худших локаций также — Дарем, Кливленд, Кру, Юго-Западный Лондон, Сандерленд , Западный Центральный Лондон, Туикенем , Блэкберн и Ланкастер.