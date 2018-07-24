ЖК «Ромашки» готов на 38%

Готовность обновленного ЖК «Ромашки» в Девяткино составляет 38%.

Сейчас рабочие приступили к монтажу перекрытий 10-го этажа. «До конца года коробка первого корпуса будет завершена. У нас для этого есть и силы, и возможности», — говорит руководитель проекта Анатолий Соболев . По его словам, сейчас запаса материалов на площадке достаточно для строительства трех этажей. «Скоро ожидаем поступления новых материалов», — рассказал он.

В ближайшее время ускорятся работы по возведению второго корпуса. «В начале августа завершим заливку фундаментной плиты. В августе начнем возводить первый этаж», — говорит Анатолий Соболев.

В ЖК Ромашки будут входить здания высотностью в 15-18 этажей суммарно на 2470 квартир. Это авторский проект комфорт-класса, ориентированный на молодую семью. В рамках проекта будет детский сад, образовательные и фитнес центры, велодорожки готовая экосистема для активной жизни. До конца июля квартиры в комплексе можно будет купить по доступной для Девяткино цене — 50 тысяч рублей за квадратный метр, по мере готовности зданий стоимость будет расти. Намеченная дата сдачи «Ромашек» — конец 2019 года.