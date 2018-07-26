Объем кредитования граждан РФ в I полугодии увеличился в 1,5 раза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Банки РФ за первое полугодие 2018 года выдали гражданам 18,34 миллиона новых кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился в 1,5 раза и составил свыше 3,67 триллиона рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В июне было выдано 2,97 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 663,26 миллиарда рублей. В годовом выражении количество выданных кредитов снизилось на 2%, а объемы кредитования выросли на 38%.

По данным ОКБ, за первое полугодие самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло в 1,5 раза, при этом объемы одобренных лимитов выросли в 1,9 раза. Так, с января по июнь было выдано 5,16 миллиона новых карт с общим лимитом 367,65 миллиарда рублей, средний лимит по карте увеличился за год на 25%, до 71 тысячи рублей.

Отмечается, что в 2018 году сегмент ипотечного кредитования показывает высокие темпы роста. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в первом полугодии, выросло в 1,6 раза, денежные объемы кредитования — в 1,7 раза. Банки выдали 586,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 1,16 триллиона рублей, средний размер нового ипотечного кредита вырос на 8%, до 1,99 миллиона рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 21%, а объемы увеличились на 28%. За январь-июнь было выдано 238,19 тысячи кредитов на 187,08 миллиарда рублей, а средний размер нового автокредита вырос на 6% и составил 785 тысяч рублей. В сегменте потребительских кредитов количество новых выдач выросло на 6%, до 12,32 миллиона единиц. При этом объем кредитования увеличился на 44% и достиг 1,92 триллиона рублей. Средний размер выданного потребительского кредита вырос на 35%, до 156 тысяч рублей.