Москва названа городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой

Эксперты компании PricewaterhouseCoopers (PwC) провели исследование динамики градостроительного развития самых больших и значимых городов мира. Москва лидирует среди мировых мегаполисов по уровню комфорта и доступности социальной инфраструктуры.

«Московские школьники ходят в школу пешком, жители столицы имеют возможность по доступной цене пользоваться городскими социальными услугами» — цитирует сайт мэра руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Усреднённый показатель расстояния от дома до ближайшей школы в Москве составляет 400 метров, в других городах, участвовавших в исследовании, среднее расстояние — один километр двести метров.

Оценивался уровень удовлетворённости жителей качеством социальных услуг, их стоимость и наличие социальных объектов в жилых кварталах, их удалённость от жилого сектора.

Сергей Левкин пояснил, что высокая оценка, которую получила Москва в данном исследовании — результат следования региональным нормативам по обеспечению горожан социальными объектами.