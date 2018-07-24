Москва названа городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой 

Эксперты компании PricewaterhouseCoopers (PwC) провели исследование динамики градостроительного развития самых больших и значимых городов мира. Москва лидирует среди мировых мегаполисов по уровню комфорта и доступности социальной инфраструктуры.
«Московские школьники ходят в школу пешком, жители столицы имеют возможность по доступной цене пользоваться городскими социальными услугами» — цитирует сайт мэра руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Усреднённый показатель расстояния от дома до ближайшей школы в Москве составляет 400 метров, в других городах, участвовавших в исследовании, среднее расстояние — один километр двести метров.
Сравнительный анализ проводился в 13-и городах, таких как Нью-Йорк, Париж, Гонконг, Токио, Берлин, Барселона, Шанхай, Лондон, Мехико, Чикаго, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур.
Оценивался уровень удовлетворённости жителей качеством социальных услуг, их стоимость и наличие социальных объектов в жилых кварталах, их удалённость от жилого сектора.
Сергей Левкин пояснил, что высокая оценка, которую получила Москва в данном исследовании — результат следования региональным нормативам по обеспечению горожан социальными объектами.