Ещё
Зеленоградск вошёл в топ-5 малых городов России для путешествий в августе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградск вошёл в топ-5 малых городов России для путешествий в августе 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года. По информации Tvil.ru, туристы бронируют номера в Зеленоградске в среднем на восемь ночей и тратят на жильё от 2,2 тысячи рублей в сутки на семью.
В первую десятку малых городов, популярных для отдыха в августе, также вошли Бахчисарай в Крыму, Лахденпохья в Карелии, Крымск в Краснодарском крае, Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области, Жигулёвск в Самарской области и Егорьевск в Московской области.
Клопс.Ru: последние новости
В частном секторе Калининграда построят жилую пятиэтажку В Калининградской области выставили на продажу замок XIV века В мэрии Калининграда рассказали, где будут строить новые жилые кварталы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов194
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков71
Оксана Шачко оставила предсмертную записку45
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции181
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение