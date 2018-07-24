Зеленоградск вошёл в топ-5 малых городов России для путешествий в августе 

Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года. По информации Tvil.ru, туристы бронируют номера в Зеленоградске в среднем на восемь ночей и тратят на жильё от 2,2 тысячи рублей в сутки на семью.
В первую десятку малых городов, популярных для отдыха в августе, также вошли Бахчисарай в Крыму, Лахденпохья в Карелии, Крымск в Краснодарском крае, Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области, Жигулёвск в Самарской области и Егорьевск в Московской области.