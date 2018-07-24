Частные дома Подмосковья подешевели за год на 2%

Частные дома Подмосковья без учета высокобюджетного сегмента подешевели за год в среднем на 2% — до 10,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала "Мир квартир".

"Если не рассматривать элитный сегмент домовладений, то самым дорогим городом области является Мытищи, самым дешевым — Серебряные Пруды", — отмечается в нем.

По данным компании, разница в стоимости частных домов вблизи МКАД и в дальнем Подмосковье достигает десяти раз. Если в Мытищах средняя цена составляет 23,2 миллиона рублей (-7% за год), то в Серебряных Прудах — 2,3 миллиона рублей (-2%).

Также в тройке лидеров по стоимости частных домов — Красногорск Балашиха , в которых средняя стоимость составляет соответственно 22,1 и 21,3 миллиона рублей. Но если в Красногорске цены за год упали на 7%, то в Балашихе поднялись почти на 8%, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, больше всего подросли цены в Ступине (+8%), Можайске (+8%), Балашихе (+8%), Ногинске (+7%) и Чехове (+7%). Максимальное падение отмечено Павловском Посаде (-10%), Лосино-Петровском (-10%), Электрогорске (-9%), Черноголовке (-9%) и Талдоме (-9%).