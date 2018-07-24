Объем ввода жилья в ТиНАО в январе-июне вырос на 36,3% — до 406 тыс. кв. м

Объем ввода в эксплуатацию жилья в ТиНАО в январе-июне 2018 г. составил более 406 тыс. кв. м, что больше на 36,3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«В I полугодии 2018 г. в ТиНАО введено более 406 тыс. кв. м жилья. Этот объем включает площадь введенных домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В сравнении с аналогичным периодом минувшего года, когда показатель составил 298,13 тыс. кв. м, рост введенных объемов жилья составляет 36,3%», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

По оценкам специалистов рынка недвижимости, квартиры в новостройках, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах, продаются в 2,4 раза интенсивнее, чем в старых границах Москвы . В I квартале нынешнего года продажи в жилых комплекса ТиНАО составили 197 квартир в месяц. В целом, на новостройки ТиНАО приходится 38% всего спроса на жилье в столице. Для сравнения: в 2016 г. удельный вес ТиНАО оценивался в 32%, а в 2013 г. — 27%.

«Особую значимость для нас имеют качественные перемены. Важно не только строить современное комфортное жилье, но и создавать достойные условия для развития нового поколения, комфортную среду для жизни, удобную транспортную и социальную инфраструктуру. Важнейшее условие роста благосостояния этих семей — стабильная работа с достойной зарплатой», — отметил В. Жидкин.

В пресс-службе напомнили, что к 2035 г. в ТиНАО будет создано 700 спортивных сооружений, 300 детских садов, 125 больниц и поликлиник, 100 общеобразовательных и начальных школ.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Это в полной мере относится к малоэтажному и индивидуальному жилью. Тем более создание социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры идет в ТиНАО полномасштабно», — подчеркнул В. Жидкин.

Он заключил, что в ближайшие 10 лет в ТиНАО планируется построить около 18 млн кв. м жилья, а также более 12 млн кв. м коммерческих площадей.