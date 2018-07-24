Эксперты назвали самые популярные малые города России для отдыха в августе

При этом самый популярный город стал и самым доступным — сутки аренды жилья в Бахчисарае стоят около полутора тысяч рублей, также относительно недорогим оказался Углич (1,7 тысяч рублей). Дороже отдых в Белокурихе — 2,1 тысячи рублей, а самый дорогой — в Жигулевске — 2,8 тысяч рублей.