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Егорьевск вошел в топ‑10 малых городов России для отдыха в августе
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Егорьевск вошел в топ‑10 малых городов России для отдыха в августе 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Подмосковный Егорьевск вошел в десятку малых городов России, популярных для путешествий и отдыха в августе, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил малые города России, популярные для путешествий и отдыха в августе. Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года.
«В первую десятку малых городов, популярных для путешествий в августе, входят Бахчисарай в Крыму, Лахденпохья в Карелии, Крымск в Краснодарском крае, Зеленоградск в Калининградской области, Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области, Жигулевск в Самарской области и Егорьевск в Московской области», — говорится в сообщении.
Туристы бронируют отдых в Московской области в высокий сезон лета в среднем на две ночи и тратят на жилье 2,7 тысячи рублей в сутки на семью.
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