Егорьевск вошел в топ‑10 малых городов России для отдыха в августе

Подмосковный Егорьевск вошел в десятку малых городов России , популярных для путешествий и отдыха в августе, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил малые города России, популярные для путешествий и отдыха в августе. Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года.

Туристы бронируют отдых в Московской области в высокий сезон лета в среднем на две ночи и тратят на жилье 2,7 тысячи рублей в сутки на семью.