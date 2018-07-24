Бахчисарай возглавил ТОП-10 популярных городов России для отдыха в августе

Рейтинг подготовлен на основе данных по бронированию жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года. По данным сервиса бронирования, туристы выбирают для отдыха малые города, где стоимость аренды жилья в среднем за сутки составляет от 1,5 до 2,7 тысяч рублей на семью. При этом путешественники готовы останавливаться в этих местах на период от 2 до 8 ночей.