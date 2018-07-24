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Бахчисарай возглавил ТОП-10 популярных городов России для отдыха в августе
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Бахчисарай возглавил ТОП-10 популярных городов России для отдыха в августе 

РИА Новости Крым 57 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОРЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Бахчисарай возглавил ТОП-10 самых популярных малых городов России для отдыха и путешествий в августе среди россиян. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен на основе данных по бронированию жилья туристами в частном секторе с 1 по 31 августа 2018 года. По данным сервиса бронирования, туристы выбирают для отдыха малые города, где стоимость аренды жилья в среднем за сутки составляет от 1,5 до 2,7 тысяч рублей на семью. При этом путешественники готовы останавливаться в этих местах на период от 2 до 8 ночей.
Самый дешевый отдых — в Бахчисарае: около 1,5 тысячи рублей в сутки, в Угличе ценник чуть выше — около 1,7 тысяч рублей. Дороже всего обойдется жилье в городе Жигулевске Самарской области — около 2,8 тысяч рублей в сутки. Потратив 2,1 — 2,3 тысячи рублей за ночь, можно отдохнуть в Алтайском крае, в малых городах Вологодской и Калининградской области.
В первую десятку малых городов страны, популярных для путешествия в последний месяц лета, помимо Бахчисарая вошли: ярославский Углич, город Егорьевск Московской области, Жигулевск (Самарская область), Кириллов (Вологодская область), Белокуриха в Алтайском крае, Переславль-Залесский (второй город Ярославской области), Зеленогорск (Калининградская область), Крымск (Краснодарский край), карельская Лахденпохья
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