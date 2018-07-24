Строительство межквартального проезда завершили во 2 мкр-не Митино

Межквартальный проезд достроили во 2 микрорайоне столичного Митино, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«В комплексной жилой застройке 2-го микрорайона Митино построен и введен в эксплуатацию межквартальный проезд. Он тянется от ул. Митинская до дублера Пятницкого шоссе», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

Он уточнил, что застройщик получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию. Его протяженность составляет 486 м.

«Проект комплексной жилой застройки 2-го микрорайона реализован на месте неработавшего завода аттракционов «Мир» и территории, которая ранее находилась в собственности Минобороны РФ . Общая площадь осваиваемой территории составила 26,4 га», — напомнил К. Тимофеев.

В пресс-службе добавили, что на рассматриваемой территории инвестор — АО «ИК „Гринэкс“ (ГК „Пионер“) — возвел современный жилой микрорайон комфорт-класса почти для 7,5 тыс. человек. В его состав входят семь жилых домов, которые образуют два жилых комплекса: ЖК „Life Митинская“ и ЖК „Life-Митинская Ecopark“. Кроме того, в рамках проекта возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также необходимые объекты инженерной инфраструктуры.