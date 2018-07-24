Росстат: доля частного домостроения резко увеличилась

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». В первом полугодии в России ввели в строй 29 млн кв. м жилья (+ 3,8% в годовом выражении) против 28 млн кв. м в первом полугодии 2017 г., сообщает Росстат . При этом доля частного домостроения резко увеличилась (+ 12%) и составила 15,3 млн кв. м.

Площадь введенных в строй многоквартирных домов составила в январе-июне 13,7 млн кв. м (— 17%) против 16,5 млн кв. м в январе-июне 2017 г.

Между тем в июне ввод в строй жилья упал сразу на 17% до 5,3 млн кв. м. В том числе промышленные застройщики выставили на рынок 2,8 млн кв. м жилья (— 26%) против 3,8 млн кв. м годом ранее (73,8 тыс. квартир против 93,8 тыс.).

Ввод жилья в строй в Москве упал в июне на 13% до 722,1 тыс. кв. м. В Московской области построили 3,7 млн кв. м жилья (+ 16%), при этом доля многоквартирных домов выросла на 8,7% до 1,88 млн кв. м.