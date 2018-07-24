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Росстат: доля частного домостроения резко увеличилась
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Росстат: доля частного домостроения резко увеличилась 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». В первом полугодии в России ввели в строй 29 млн кв. м жилья (+ 3,8% в годовом выражении) против 28 млн кв. м в первом полугодии 2017 г., сообщает Росстат. При этом доля частного домостроения резко увеличилась (+ 12%) и составила 15,3 млн кв. м.
Площадь введенных в строй многоквартирных домов составила в январе-июне 13,7 млн кв. м (— 17%) против 16,5 млн кв. м в январе-июне 2017 г.
Между тем в июне ввод в строй жилья упал сразу на 17% до 5,3 млн кв. м. В том числе промышленные застройщики выставили на рынок 2,8 млн кв. м жилья (— 26%) против 3,8 млн кв. м годом ранее (73,8 тыс. квартир против 93,8 тыс.).
Ввод жилья в строй в Москве упал в июне на 13% до 722,1 тыс. кв. м. В Московской области построили 3,7 млн кв. м жилья (+ 16%), при этом доля многоквартирных домов выросла на 8,7% до 1,88 млн кв. м.
"У нас архисложная задача. Нам бы хотелось построить 120 млн кв. м жилья не просто в виде молчаливых и серых домов, что уже было неоднократно в истории нашей страны. Нам бы хотелось построить эти 120 млн кв. м жилья такими, чтобы человек, просыпаясь каждый день в новой квартире, чувствовал себя счастливым", — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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