Россиян оставили без многоэтажек

По итогам первых шести месяцев года в эксплуатацию было введено 13,7 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Это на 17 процентов меньше, чем год назад (16,5 миллиона). При этом частные дома, напротив, стали строить активнее — 15,3 миллиона квадратных метров (прирост 12 процентов).

Всего по стране в январе-июне было введено в эксплуатацию 29 миллионов квадратных метров жилья, что на 3,8 процента превышает прошлогодние показатели.

Наиболее резкий спад был отмечен в июне. Общая площадь введенного жилья снизилась на 17 процентов — до 5,3 миллиона квадратных метров. Падение в многоквартирном сегменте составило сразу 26 процентов — 2,8 миллиона квадратных метров против 3,8 миллиона годом ранее, или 73,8 тысячи квартир против 93,8 тысячи.