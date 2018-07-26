В Нижегородской области одобрены две меры поддержки дольщиков

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 26 июля одобрили дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Меры поддержки дольщиков были предложены министерством строительства области в рамках работы, которая ведется по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина . Предполагается два вида дополнительной господдержки.

Во-первых, изменение законодательства дает возможность выделять компенсационные земельные участки юридическим лицам, которые возьмут на себя обязательства застройщика-банкрота по достройке проблемного дома. Во-вторых, получивший такой участок завтройщик вместо арендной платы фактически будет расплачиваться «квадратными метрами», заселяя обманутых дольщиков в их квартиры.

«Законодательная инициатива будет способствовать решению проблем более 1500 пострадавших участников долевого строительства, — отметил министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров . — В первую очередь это коснется домов, строительство которых было начато ООО «Квартстрой-НН», и позволит компенсировать затраты потенциального нового застройщика».

Напомним, что на заседании рабочей группы по защите дольщиков представители ООО ПСК «Уралдомстрой» заявили о предварительном намерении участвовать в достройке домов ЖК «Квартал Европейский».