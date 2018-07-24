СГК заасфальтирует в Барнауле территорию размером в 3,5 футбольных поля

Сибирская генерирующая компания приступила к восстановлению благоустройства после проведения капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях Барнаула . На участках, где проводились работы по замене трубопроводов, энергетики положат новый асфальт, установят бордюрный камень и высадят газон.

СГК в 2018 году запланировала восстановление в Барнауле более 25,6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Это соответствует размерам более чем трех с половиной футбольных полей площадью 7,14 тысяч квадратных метров. Большая часть асфальта будет уложена на проезжей части — 15,8 тысяч квадратных метров или чуть более двух футбольных полей. Остальное покрытие будет тротуаром площадью 6,4 квадратных метра — это еще одно футбольное поле.

На 17 участках, где проводились капитальные ремонты тепловых сетей, обеспечением проведения комплексных работ по благоустройству будут заниматься те же компании, которые вели работы по перекладке трубопроводов. На них планируется восстановить более 3,4 квадратных метра асфальтобетонного покрытия, а также более 3,4 квадратных метров газона. Сроки выполнения данных работ определяются постановлениями Администрации города и могут быть скорректированы из-за плохих погодных условий или из-за технологических сложностей, возникающих в процессе производства работ.

После завершения работ по замене отдельных участков трубопроводов, повреждения на которых выявлены в процессе опрессовки или эксплуатации также будет проводится благоустройство. До конца года на таких участках СГК предполагает восстановить асфальтобетонное покрытие общей площадью более 22,1 квадратных метров из которых более 15,7 квадратных метров — дорожное покрытие, 6,4 квадратных метра — тротуары и более 8,5 тысяч квадратных метра — газон.

На сегодняшний день уже восстановлено более 11,4 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.