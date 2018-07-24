Оператор наружной рекламы AdLine в Подмосковье сменил владельца

Оператор наружной рекламы Maer Group купил компанию AdLine, владеющую сетью из 35 цифровых экранов в Подмосковье , за 450 миллионов рублей и обещает инвестировать примерно столько же в развитие сети рекламных щитов, пишет газета «Коммерсант» во вторник.

Цифровые носители — перспективный сегмент наружной рекламы, но крупные медиафасады, на которых специализируется Maer Group, в последнее время страдают от снижения спроса, говорят участники рынка.

«Maer Group купила компанию AdLine. Ее стоимость, по словам гендиректора Maer Group Константина Майора, составила 450 миллионов рублей, покупка осуществлена на собственные и привлеченные средства. Еще «около 500 миллионов рублей покупатель собирается в течение года инвестировать в расширение сети цифровых суперсайтов (щиты формата 15х5 метров) с 35 до 100 в Московском регионе. AdLine войдет в состав Maer Group, управление и продажи будут объединены», — говорится в сообщении.

Оборот Maer Group в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей, сообщил Майор. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Маер Групп» в 2016 году составила 295 миллионов рублей, прибыль — 2,6 миллиона рублей.

Операционная компания AdLine ООО «Информационные технологии» 2016 год завершила с убытком 13 миллионов рублей при выручке 120 миллионов рублей. Доли ее владельцев — ООО «Вариант» (принадлежит кипрской «Холтстил Лтд») и ООО «Северная столица» Дмитрия Столова — находятся в залоге у Газпромбанка

Maer Group специализируется на крупноформатной наружной рекламе, у нее, по собственным данным, восемь медиафасадов в Москве (большие видеоэкраны, установленные обычно на поверхности офисных или торговых центров) и 11 в других городах. У AdLine 35 суперсайтов в Подмосковье, большинство установлены в последние два года в рамках десятилетних контрактов с Московской областью.

«У AdLine неплохой пул рекламных мест — это хорошая база за МКАД, и если хорошая команда будет его продавать, это сдвинет с места продажи, так как они падали», — считает гендиректор Lince OS Group Ольга Суханова.

По ее словам, крупноформатная реклама в Москве в целом развивалась неудовлетворительно: эффект новизны от медиафасадов закончился еще осенью 2016-го, а 2017-й был годом падения: спрос на фасады снизился, бюджеты рекламодателей оттянули на себя базовые форматы 3х6 и суперсайты 5х15 метров.