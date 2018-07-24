В Ярославле возобновили строительство проблемных домов на Соколе

Ярославле компания ООО «Эскориал» приступила к строительству проблемных домов в поселке Сокол.

Экспертиза показала, что часть конструкций пришли в негодность. Застройщику, которого нашли региональные власти, придется их демонтировать. На их месте инвестор поставит новые дома. Строительство закончится только к 2020 году. Тем временем, 194 семьи ждут свои квартиры.

Напомним, что строительство в микрорайоне началось еще в 2012 году. Тогда ярославцы купили свои первые квартиры в этих зданиях. В 2014 году дома должны были сдать. Но вместе этого они попали в реестр долгостроев.