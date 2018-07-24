Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Дольщики ЖК «Рассказово» подали в суд на правительство Москвы из-за уплотнения застройки комплекса

Дома для обманутых калининградских дольщиков возведут по проекту компенсационной застройки

Виталий Мутко: Дольщикам Urban Group беспокоиться не стоит — государство не оставит их в беде