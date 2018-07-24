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Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет
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Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет 

Единый реестр застройщиков 55 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такую оценку законодательным новациям, вступившим в силу с 1 июля, в интервью газете «Ведомости» дал руководитель одной их крупнейших девелоперских компаний России. Фото: Евгений Разумный / Ведомости Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, каким образом недавно принятые поправки в законодательство о долевом строительстве повлияют на деятельность застройщиков, совладелец ГК «Самолет-Девелопмент» (10-е место в ТОП по РФ, 4-е место по Московской области) Игорь Евтушевский (на фото), сказал, что немедленно ничего не произойдет, «ни с нами, ни с рынком». «Мы все же опытные застройщики, адаптируемся под новые правила, — пояснил он, продолжив: — Понятно, что сегодня власть крайне заинтересована в создании все более и более цивилизованных правил игры. И, наверное, новый закон этому поможет. Проблема в том, что эти новые правила, хотя и снижают финансовые риски, никак не учитывают риски девелопмента, а они-то никуда не денутся». Впрочем, по мнению Игоря Евтушевского в результате сжатия рынка выиграют крупные, устойчивые компании: «лидеры рынка, такие как мы, заместят выбывших и будут предлагать на продажу больший объем», — спрогнозировал он. Однако при этом стоимость финансовых обременений обязательно наложится на инвестиционную стоимость проектов, подчеркнул он. «Приведет ли это к некоему выравниванию цены — пока на этот вопрос никто ответить не может», — признался Игорь Евтушевский. Фото: www.kr-gazeta.ru А вот в чем бизнесмен точно убежден, так это в том, что покупателей жилья новые поправки в 214-ФЗ полностью защитят. «Для этого все и делается, и мы поддерживаем действия государства, — заявил глава „Самолет-Девелопмпент“, добавив: — Считаю, что это большое дело для граждан и страны — что наш рынок стал рынком покупателя». «Мы раньше об этом и не задумывались, но сейчас куча нюансов, которые позволяют бороться за потребителя: отделка квартир, входные группы, сети, инфраструктура и многое другое. Это же целое достижение!», — резюмировал он. Фото: www.bx-cert.ru СПРАВКА ЕРЗ: Группа Самолет-Девелопмент Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 788 044 кв. м Объектов строительства — 48 (в 7 ЖК) Место в ТОП по РФ — 10-е Место в ТОП по Московской области — 4-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2017 г. — 487 813 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 5-е Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 88 580 кв. м Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 5 (из 5) Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 5 (из 5)
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