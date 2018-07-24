В Красноярском крае курильщиков оштрафовали на миллион рублей

С начала 2018 года жителей Красноярского края оштрафовали на миллион рублей за курение в неположенных местах. Такие данные опубликовало краевое управление Роспотребнадзора

Согласно действующему законодательству, курить запрещается на территориях школ, детских садов, больниц и других учреждений. Штрафы выписывают тем, кто курит в поездах, в самолетах, на вокзалах, в аэропортах, на АЗС, в подъездах жилых домов, а также в магазинах и торговых центрах.

За первое полугодие к ответственности привлекли 15 юридических лиц, 14 ИП, 2 должностных лица и 33 гражданина.

В ведомстве пояснили, что сумма штрафов за курение в этом году выросла.

«За аналогичный период 2017 года должностными лицами было вынесено 64 постановления, что на 32% меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Сумма штрафа тогда составляла 714 тысяч рублей», — говорится в сообщении.