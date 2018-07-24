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Судьбу дома решат на конференции жильцов
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Судьбу дома решат на конференции жильцов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
От каждого этажа будут выбирать делегатов, которые будут принимать участие в конференции по вопросам управления многоквартирным домом. Соответствующий законопроект разработали депутаты-единороссы.
Парламентарии отмечают, что сейчас, когда на собрание многоквартирного дома могут прийти все желающие, оно зачастую превращается в балаган. Законопроект, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 24 июля, предлагает установить новый порядок проведения собраний в виде конференции.
На неё будут отправлять делегатов с каждого этажа каждого подъезда жилого дома, если в нём более 50 квартир. Срок полномочий делегатов установят на общем собрании жильцов, но он не может быть меньше 3 и более 7 лет.
В законопроекте устанавливается, что собираться всем домом можно будет только если собственники выбрали способ самостоятельного управления жильём.
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