Судьбу дома решат на конференции жильцов

От каждого этажа будут выбирать делегатов, которые будут принимать участие в конференции по вопросам управления многоквартирным домом. Соответствующий законопроект разработали депутаты-единороссы

Парламентарии отмечают, что сейчас, когда на собрание многоквартирного дома могут прийти все желающие, оно зачастую превращается в балаган. Законопроект, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 24 июля, предлагает установить новый порядок проведения собраний в виде конференции.

На неё будут отправлять делегатов с каждого этажа каждого подъезда жилого дома, если в нём более 50 квартир. Срок полномочий делегатов установят на общем собрании жильцов, но он не может быть меньше 3 и более 7 лет.

В законопроекте устанавливается, что собираться всем домом можно будет только если собственники выбрали способ самостоятельного управления жильём.