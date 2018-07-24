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В России все меньше строят многоквартирное жилье
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В России все меньше строят многоквартирное жилье 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
В первом полугодии в России введено 29 млн кв. м жилья, это на 3,8% больше, чем годом ранее (тогда было построено 28 млн кв. м), свидетельствуют данные Росстата. При этом резко выросла доля индивидуального домостроения (почти на 12% по сравнению с январем — июлем 2017 г.) и составила 15,3 млн кв. м. Площадь введенных многоквартирных домов снизилась на 17% до 13,7 млн кв. м (16,5 млн кв. м в первом полугодии 2017 г.).
Наиболее драматичное падение зафиксировано в июне. Общий ввод жилья упал на 17% до 5,3 млн кв. м; а застройщики ввели на 26% меньше — 2,8 млн кв. м против 3,8 млн годом ранее (73 800 квартир против 93 800). Снизился ввод жилья и в Москве — на 13% до 722 100 кв. м. Правда, в Московской области он вырос: введено 3,7 млн кв. м жилой недвижимости, это больше, чем в прошлом году, на 16%; доля многоквартирных домов выросла на 8,7% (1,88 млн кв. м).
Ввод индустриального жилья не радует — в первом полугодии сдали в эксплуатацию на 26 000 квартир (6%) меньше, чем годом ранее, комментирует управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Это следствие кризиса 2014–2015 гг., считает гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса Николай Алексеенко. Проекты, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, были запущены в 2015 г., в момент очередного финансового кризиса, соглашается управляющий партнер «Векторcтройфинанса» Андрей Колочинский. Тогда у многих девелоперов не было достаточно денег, чтобы затевать масштабные стройки. После того как обрушился рубль и ЦБ увеличил ключевую ставку до исторического максимума (17% в декабре 2014 г.), банкам пришлось пересмотреть условия проектного финансирования, установив заградительные ставки, объясняет он, единственным источником финансирования строительства остались деньги дольщиков. Но кризис отразился и на платежеспособности населения, реальные доходы снизились, соответственно, упал спрос на недвижимость, продолжает Колочинский, в результате девелоперы начали строить меньше.
Объемы ввода не всегда адекватно отражают состояние рынка, считает руководитель аналитического портала irn.ru Олег Репченко. На рынке сегодня рекордное предложение, но у людей стало меньше денег, новостройки продаются не так быстро, соответственно, и вводятся они с задержкой, объясняет он. Высокую долю индивидуального домостроения Репченко связывает не столько с бумом строительства, сколько с активностью местных властей, которые понуждают граждан оформлять свою недвижимость, а также продолжающейся дачной амнистией.
Директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет называет полугодовой спад «временным явлением» и по итогам года прогнозирует увеличение ввода на 5–7%. Из-за длительных сроков строительства ввод жилья в отдельные месяцы не является показательным, наибольший ввод традиционно происходит в декабре, указывает представитель департамента жилищной политики Минстроя России. Ввод может составить 75–77 млн кв. м, считает Алексеенко: многие застройщики планируют как можно быстрее реализовать проекты до перехода на новое регулирование. С 1 июля 2018 г. вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве, ужесточающие требования к застройщикам, которые привлекают деньги покупателей на строительство жилья.
В ходе прямой линии 7 июня президент Владимир Путин говорил, что стоит сложная задача — выйти в этом году уже на 88 млн кв. м. «До 2024 г. мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру — 120 млн кв. м в год», — требовал президент.
Власти уже 10 лет заявляют о необходимости увеличивать объемы строительства, напоминает Репченко: «С одной стороны, власти к этому призывают, а с другой — усложняют правила игры. Меры противоречивые, мы можем получить спад строительства: еще год-два ввод жилья будет находиться примерно на одном уровне, а в перспективе 3–5 лет он будет падать». Он связывает такие прогнозы с переходом на новые правила по долевому строительству.
Небольшие застройщики, составляющие основную массу девелоперов в провинции, готовятся переходить на новые правила работы либо вовсе сворачивают деятельность, говорит Литинецкая. При этом, по ее словам, предпосылок для качественного роста спроса, связанного не с ипотечным бумом, а с повышением доходов, нет. С ней соглашается Колочинский: «С рынка уйдут мелкие компании и застройщики без достаточного запаса финансовой прочности, что приведет к дальнейшему снижению объемов строительства».
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